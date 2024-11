Funcionário da prefeitura morre atropelado por carreta enquanto estava trabalhando

O funcionário da Prefeitura de Brasileia, José Francisco Araújo Bento, de 44 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (18) após ser atropelado por uma carreta.

Segundo informações, o acidente ocorreu enquanto o trabalhador realizava serviços de manutenção em um ramal na Agrovila do Km 26, na zona rural do município.

Conforme repassado, o motorista do automóvel, ao realizar uma manobra de marcha ré, não percebeu a presença do homem, que estava atrás do veículo. Francisco foi atingido pelas rodas do caminhão, sendo fatalmente esmagado.

A Polícia e os órgãos responsáveis foram acionados para investigar as causas do acidente. A prefeitura de Brasileia expressou pesar pela tragédia e informou que dará apoio à família da vítima. As investigações seguem para determinar as circunstâncias exatas do ocorrido.