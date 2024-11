Gabigol anuncia saída do Flamengo após vitória na Copa do Brasil; jogador fecha com Cruzeiro em 2025

O atacante Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, fez um anúncio surpreendente após a vitória do Flamengo na Copa do Brasil de 2024 neste domingo (10).

Durante a comemoração do título, ainda no gramado, o jogador revelou que está deixando o clube após uma passagem de grande sucesso. Gabigol expressou sua emoção e carinho pelo Flamengo, mas lamentou o fim da negociação de renovação contratual.

“Foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo”, disse o atacante, em entrevista, confirmando que o vínculo com o clube chegou ao fim. Ele também explicou que, apesar de ter tentado negociar sua permanência, não recebeu uma proposta formal do Flamengo, e que muitas das informações sobre as negociações chegaram até ele de forma indireta, por meio de podcasts e não de maneira pessoal.

O futuro de Gabigol está em aberto, mas fontes indicam que ele já está em negociações com o Cruzeiro, com planos de se transferir para o clube mineiro em 2025. O atacante não antecipou detalhes, mas afirmou que espera até 31 de dezembro para definir seu próximo passo, data que o contrato do atacante com a equipe rubro-negra acaba.