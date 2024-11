Decisivo, Gabigol fez história, nesse domingo (3/11), ao marcar dois gols na vitória do Flamengo por 3 x 1 contra o Atlético-MG, na ida da final da Copa do Brasil.

O centroavante do Rubro-Negro ultrapassou o Ronaldo Fenômeno em gols marcados em finais. Gabigol marcou 17 vezes, contra 16 do ídolo histórico futebol brasileiro. Ele também passa Luis Suárez, ídolo do Barcelona, Uruguai e Grêmio.

Confira os jogadores com mais gols em finais:

1. Messi – 35

2. Pelé – 31

3. Cristiano Ronaldo – 23

4. Neymar – 21

5. Romário – 18

7. Lewandowski – 17

Gabriel Barbosa – 17

8. Ronaldo Fenômeno – 16

Suárez – 16

Gols de Gabigol em finais:

Copa do Brasil 2015: 1 gol

Libertadores 2019: 2 gols

Supercopa do Brasil 2020: 1 gol

Recopa Sul-Americana 2020: 1 gol

Supercopa do Brasil 2021: 1 gol

Carioca 2021: 3 gols

Libertadores 2021: 1 gol

Supercopa do Brasil 2022: 1 gol

Carioca 2022: 1 gol

Libertadores 2022: 1 gol

Supercopa do Brasil 2023: 2 gols

Copa do Brasil 2024: 2 gols