Gladson anuncia quase R$9 milhões em prêmio de valorização para mais de 4 mil servidores

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou o prêmio de valorização dos servidores com atividade policial, nesta terça-feira (05). A premiação irá contemplar 4.979 servidores, chegando ao total de R$8.925.468,75 em seu montante.

“Essa é mais uma prova do nosso respeito e dedicação com cada um daqueles que dedicam suas vidas para cuidar das pessoas”, declarou o governador em vídeo de anúncio da ação compartilhando nas redes sociais.

O prêmio contemplará servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Instituto Socioeducativo (ISE), Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), Corpo de Bombeiros do Estado do Acre (CBMAC) e Casa Civil.

Criado pelo Decreto nº 5.970, de dezembro de 2010, o prêmio é pago proporcionalmente aos dias de efetivo exercício do servidor ao longo do período definido para o alcance das metas.

Confira a lista de prêmios na íntegra:

Iapen

Beneficiados: 1.418

Valor por servidor: R$ 1.800

Valor total prêmio: R$ 2.553.240

ISE

Beneficiados: 189

Valor por servidor: R$ 1.800

Valor total prêmio: R$ 340.035

PMAC

Beneficiados: 2.592

Valor por servidor : R$ 1.800

Valor total prêmio: R$ 4.666.650

CBMAC

Beneficiados: 587

Valor por servidor: R$ 1.800

Valor total prêmio: R$ 1.057.800

Casa Civil

Beneficiados: 13

Valor por servidor : R$ 3.293,00

Valor total prêmio: 42.813,00