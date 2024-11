Luto: Governo do Acre decreta luto oficial de três dias pela morte de Flaviano Melo

O ex-governador do Acre, Flaviano Melo, morreu na última quarta-feira (20), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O governador Gladson Cameli decretou luto oficial no Estado do Acre.

O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), na última quarta-feira (20), em pesar pelo falecimento do ex-governador e ex-prefeito de Rio Branco, Flaviano Flávio Baptista de Melo.

Além disso, as bandeiras também foram colocadas a meio-mastro, como parte do protocolo de luto. Meio mastro é a posição em que uma bandeira é hasteada abaixo do topo do mastro, como sinal de luto, protesto ou desastre.

Foram postas a meio mastro as bandeiras do Acre localizadas na Gameleira, na Casa Civil, e no Palácio Rio Branco.