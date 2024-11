Grupo de traficantes e assaltantes é preso em flagrante com armas, drogas e moto roubada

Pablo Rodrigo Farias de Sousa, 19 anos, Willison Mélo da Silva, 29 anos, e Rodney Leite da Silva, 32 anos, foram presos, e um adolescente de 17 anos, foi apreendido pelos policiais do Tático do 2° Batalhão na noite desta quarta-feira, 6, na Travessa Maria Antônia, no Bairro Santa Inês, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, durante um patrulhamento na Avenida Amadeu Barbosa, os policiais foram abordados por uma pessoa que relatou ter sido vítima de uma tentativa de assalto por dois homens em uma moto Honda 125, preta, com placa QWM-2J33. Imediatamente, os policiais iniciaram patrulhamento no intuito de identificar os criminosos.

Minutos depois, o Tático avistou os bandidos, que, ao receberem voz de parada, empreenderam fuga, sendo acompanhados pela Rua Osvaldo Coelho até a Travessa Maria Antônia, que não tem saída. Na travessa, eles desceram da moto e tentaram adentrar uma residência, mas foram cercados pela polícia, junto com mais dois indivíduos que estavam na área externa da casa.

Durante a abordagem, a polícia encontrou uma arma com a dupla que estava na moto e outra com a dupla que estava na área da casa. Na residência e nos arredores, a polícia ainda localizou material entorpecente, incluindo trouxinhas de cocaína, pedras de crack, papelotes de maconha e mais uma quantidade de maconha prensada.

A polícia ainda apreendeu seis aparelhos de celular, duas armas de fogo — uma pistola .380, com dois carregadores, e um revólver calibre .38 — além de 15 munições de ambas as armas e material para embalar drogas, caracterizando o tráfico de entorpecentes. Todos os detidos foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Entre os criminosos conduzidos para a Defla, o menor já possui passagem por porte ilegal de arma de fogo. Outro preso tem passagem por estupro e porte ilegal de arma. O terceiro possui dois mandados em aberto: um por roubo qualificado e outro por homicídio. O último preso tem envolvimento na morte do jogador do Santa Cruz-AC, Thiago Oseas Tavares da Silva, 18 anos, ocorrida em março deste ano, mas ainda não há mandado expedido contra ele.

A motocicleta apreendida foi registrada como furtada logo após a prisão dos criminosos, e o proprietário foi informado de que a moto já havia sido apreendida pela Polícia Militar.