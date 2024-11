Grupo sequestra homem e incendeia casa por conta de suposta dívida com facção criminosa

No município do Jordão, quatro homens atearam fogo em uma residência e sequestraram um homem que estava abrigado no local. Segundo informações, na fuga pelo Rio Tarauacá, os homens trocaram tiros com a polícia.

O homem que sequestrado foi identificado como Railson Amorim da Silva e ele estava sendo levado para o município de Tarauacá em um barco. Durante a ida, faltou combustível e a embarcação quase afundou. Já nas margens do Rio Tarauacá, a Polícia Militar chegou ao local e iniciou-se uma troca de tiros.

Dois acusados foram presos e os demais seguem foragidos com o refém em uma região de mata. Segundo informações, a casa onde Railson estava foi incendiada por conta de uma dívida de R$ 14 mil com uma facção criminosa.

VEJA VÍDEO: