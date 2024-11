Homem morre vítima de afogamento ao tentar atravessar açude em município no interior do Acre

Um homem morreu afogado no final da tarde do último sábado (2), ao tentar atravessar o açude de uma colônia localizada no Ramal Esperança, na Vila Caquetá, zona rural do município de Porto Acre.

Segundo informações, trata-se de Raimundo Rodrigues da Silva, ele sofreu um mal súbito antes do ocorrido. Familiares afirmam que ele foi instruído a não nadar no local, por ter passado o dia bebendo, mas não seguiu o conselho.

O corpo da vítima foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado à sede de instituição, em Rio Branco, onde após exames deve ser liberado para velório.