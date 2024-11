Homenagem: Franklin Pinheiro canta antigo jingle de Flaviano Melo em dia de luto no Acre

Hoje, o cantor Franklin Pinheiro emocionou a todos ao prestar uma homenagem ao ex-governador do Acre, Flaviano Melo, que faleceu na última quarta-feira, 20 de novembro de 2024. O artista, que acompanhou a trajetória política de Melo desde a infância, relembrou a importância do ex-governador para a história do estado, cantando um dos jingles mais memoráveis da política acreana, composto por Sérgio Souto.

“Eu tinha apenas 12 anos quando ouvia essa canção. Naquela época, o Tucumã ainda era um bairro jovem. Flaviano, siga em paz”, declarou Franklin, refletindo sobre suas memórias de juventude e a influência que Melo teve na vida política do Acre.

Flaviano Flávio Baptista de Melo nasceu em 17 de novembro de 1949, em Rio Branco. Filho do ex-deputado estadual Raimundo Hermínio de Melo e da dona Laudelina Sousa Baptista de Melo, ele se formou em engenharia civil e teve uma carreira notável, que inclui passagens por grandes empresas de construção civil, como a Mendes Junior.

A trajetória política de Flaviano Melo começou em 1986, quando foi eleito governador do Acre pelo PMDB, cargo que ocupou até 1990. Ele também foi senador e prefeito de Rio Branco, além de deputado federal em quatro mandatos consecutivos. Sua contribuição para a política e o desenvolvimento do Acre é lembrada com carinho por milhares de acreanos.

A morte de Flaviano Melo gerou uma onda de comoção principalmente entre as pessoas que reconhecem a importância de seu legado. Franklin Pinheiro, ao relembrar sua juventude e a canção que marcou uma época, trouxe à tona as memórias de um líder que deixou uma marca indelével na história do estado.

ASSISTA: