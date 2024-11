Invicto! Acreano conquista cinturão do Shooto Brasil no RJ após nocautear adversário

Logo nos primeiros instantes do segundo round, o acreano Wendel Almeida, de 26 anos, da academia Índio Fight em Rio Branco (AC), derrotou Rafael Muchacho por nocaute técnico e conquistou o cinturão peso-pena do Shooto Brasil 126, que ocorreu na Upper Arena, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (1).

Almeida desferiu um golpe certeiro com um chute na cabeça de Muchacho, que imediatamente ficou visivelmente afetado. Aproveitando a oportunidade, o acreano lançou um ataque e finalizou a luta.

Wendel permanece invicto no torneio, com um impressionante histórico de quatro lutas e quatro vitórias. Reconhecido por valorizar suas origens, o lutador já havia atraído atenção ao entrar no ringue com adornos indígenas e repetiu esse gesto ao receber o cinturão após a vitória.

Veja o momento do nocaute: