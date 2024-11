Jovem do Acre é vítima de difamação em edição falsa de vídeo pornográfico, diz polícia

“A internet não é território sem lei” disse nesta quarta-feira (13), o delegado de Polícia Civil em Cruzeiro do Sul Adan Ximenes, ao se referir a um vídeo pornográfico que circula nas redes sociais com o intuito de difamar uma moradora da cidade. De acordo com o delegado, na terça-feira (12), a vitima da difamação procurou a polícia para denunciar que sua imagem estava sendo associada a um filme pornô em circulação em redes sociais, entre moradores de Cruzeiro do Sul e na rede mundial de computadores.

A Delegacia de Polícia Civil iniciou uma investigação sobre o vídeo pornográfico e de imediato descobriu que trata-se de uma montagem antiga com informações falsas em relação às imagens de sites pornográficos e de conteúdo adultos.

De acordo com o delegado Adan Ximenes, o vídeo foi originalmente publicado em um site de conteúdo adulto em 2018 e não tem qualquer relação com a jovem. “Percebemos que se trata de um recorte de um vídeo antigo, editado para difamar a honra dessa moça”, afirmou o delegado.

A associação do nome da jovem ao vídeo configura crime de difamação qualificada, com pena de até três anos de detenção. Além disso, quem baixou e compartilhou o material pode responder por crime de divulgação de conteúdo pornográfico, conforme o Artigo 216-B do Código Penal.

A Polícia Civil reforça que a internet não é uma “terra sem lei” e tomará medidas cabíveis contra os responsáveis, incluindo a apreensão de aparelhos celulares utilizados para o compartilhamento do conteúdo. “É fundamental denunciar práticas de difamação e ataques à honra nas redes sociais”, disse o delegado.