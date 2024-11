Katy Perry é anunciada no The Town 2025; saiba mais

A cantora Katy Perry é a primeira headliner anunciada no festival The Town 2025, em São Paulo. A informação foi divulgada pelas páginas oficiais do evento nas redes sociais. A artista se apresenta no dia 14 de setembro de 2025.

Katy Perry se apresentou no Brasil recentemente, ao ser a principal atração do Dia Delas do Rock in Rio 2024 em 20 de setembro. A cantora, inclusive, usou da passagem pelo Brasil para lançar seu novo álbum, “143”, como um presente aos fãs brasileiros. A organização do The Town é a mesma do evento carioca.