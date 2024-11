Lula ironiza Caiado após governador afirmar em reunião que ‘acabou com o crime em Goiás’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou, nesta quinta-feira (31), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), ao dizer que conheceu o único Estado sem problemas de segurança. O petista citou o político no discurso de encerramento de reunião sobre segurança pública no Planalto. O governador afirmou no encontro que acabou com o crime no Estado e criticou a PEC do governo federal.

“[A segurança] é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Tive a oportunidade hoje de conhecer o único Estado que não tem problema de segurança que é o Estado de Goiás que eu peço para o Lewandowski ir lá levantar porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião era para o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada Estado”, comentou.

O governador de Goiás, disse que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da segurança pública apresentada pelo governo do presidente Lula é “inadmissível”. Ele criticou parte do texto que dá ao governo federal a prerrogativa de determinar diretrizes gerais para a segurança pública.

“Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa numa prerrogativa que já está garantida a nós governadores. Eu acho que o governo federal devia tratar num pacto internacional porque são 3 ou 4 países só que produzem cocaína, não tem mais do que isso: Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia“, afirmou em reunião no Palácio do Planalto, em Brasília.

O encontro foi organizado pelo governo federal para dar conhecimento aos Estados da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) preparada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, chefiado por Ricardo Lewandowski, para tentar melhorar o combate ao crime no Brasil.

O projeto do governo constitucionaliza o Susp (Sistema Único de Segurança Pública), instituído em 2018 e que atualmente é uma lei ordinária. Lula afirmou que houve pessoas que lhe disseram para não deixar toda a reunião ser transmitida ao vivo por temerem críticas, mas que o encontro era justamente para começar um debate.

“Havia pessoas que achavam que a imprensa não deveria cobrir toda a reunião porque poderia aparecer gente falando contra a PEC ou não concordando com a ideia do governo. E eu disse a gente iria abrir porque a reunião era para a gente aprender e para que as pessoas falassem a visão que elas têm sobre a questão da segurança pública. A PEC não é um produto acabado, ela é apenas a chave que está abrindo uma porta para um debate que, se a coisa é da gravidade que todos vocês falaram, é o tema principal a ser encontrada uma solução”.

Depois da reunião, o governador rebateu o petista: “Não é um assunto para ser discutido nesse nível. Não cabe ironia, é um problema muito sério. É um problema para o cidadão”.