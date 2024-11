Manu e Quemile entram em quadra pela 10ª etapa do Circuito Banco do Brasil

Manu e Quemile estreiam nesta quinta, 21, na 10ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei contra Maria Beatriz (Ceará) e Luna (Santa Catarina). A competição vai ser disputada no Rio de Janeiro e fecha a temporada de 2024.

“Tivemos um grande ano com uma evolução fantástica. Sabemos do nível das nossas adversárias e por isso precisamos realizar grandes jogos”, afirmou a acreana Quemile.

Jogar de luto

Quemile irá jogar de luto na última etapa do Circuito por causa da morte do ex-governador Flaviano Melo.

“Trabalhei com o governador (Flaviano Melo) e tínhamos uma excelente relação. O Acre perde um dos seus maiores políticos”, comentou a atleta.