Mortandade de peixes no Rio Caeté em Sena Madureira levanta preocupações sobre mudanças ambientais

O Rio Caeté, localizado em Sena Madureira, continua a apresentar mudanças visíveis desde a trágica mortandade de peixes registrada em setembro. Embora o nível da água tenha subido recentemente, o rio permanece em processo de vazante, expondo suas margens e barrancos.

Este fenômeno é um indicativo de que a região ainda enfrenta desafios relacionados à oxigenação da água, possivelmente devido a uma seca prolongada.

Em abril, o volume de água no rio continua considerável, mas questões ambientais podem estar impactando a qualidade da água, como apontado por observações recentes.

A presença de uma luz parada no meio do rio, registrada em vídeo pelo radialista Jota Cavalcante, levanta a hipótese de que haja interferências externas no ecossistema aquático. Cavalcante, em seu registro, compartilha preocupações sobre a situação, que pode indicar desequilíbrios ecológicos e um alerta para as autoridades locais sobre os impactos ambientais ainda presentes no Caeté.

Veja o vídeo: