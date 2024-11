Motorista perde controle do carro e cai dentro de igarapé, em Rio Branco; bombeiros são acionados

Um motorista ainda não identificado, ficou ferido após perder o controle e cair com o carro dentro do igarapé São Francisco, na manhã da segunda-feira (4), na antiga Estrada de Porto Acre, no bairro das Placas, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o homem trafegava em um veículo no sentido centro-bairro, quando de forma inesperada acabou perdendo o controle e caindo dentro do igarapé São Francisco.

Populares que passavam no local ajudaram a vítima a sair de dentro do carro e acionaram o Corpo de Bombeiros do 1° Batalhão e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizaram o resgate do motorista e encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Políciais Militares do Batalhão de Trânsito, também estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia criminal. O veículo foi removido por um guincho que foi acionado por amigos da vítima.