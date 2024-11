NBA: Cavs entram no top-8 de melhores inícios de temporada; veja lista

O Golden State Warriors detém, com folga, o melhor início da história da NBA. Na temporada 2015/2016, a equipe de Steve Kerr atingiu 24 vitórias seguidas no início da temporada antes de perder o primeiro jogo. Os Warriors vinham do título da liga e contavam com o trio Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green no auge. Com o excelente início, o time californiano fechou a temporada regular com 73-9, melhor campanha da história da liga, mas terminou com o vice-campeonato daquela edição ao perder para o Cleveland Cavaliers no sétimo jogo da final.