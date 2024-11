Newcastle x Arsenal Palpites – Onde Assistir, Horário e Escalações

Newcastle e Arsenal se enfrentam em partida válida pela rodada 10 da Premier League 2024/25. O duelo acontecerá neste sábado (02/11), às 09:30 (horário de Brasília), em Newcastle, no St. James’ Park.

O time do Arsenal está na briga pelo título e conta em seu elenco com o brasileiro Gabriel Jesus, que marcou um gol na última partida e pode jogar hoje. Enquanto isso, o time do Newcastle oscila muito neste início de temporada.

Confira o nosso palpite para o jogo do Arsenal hoje, onde será a transmissão ao vivo e veja as prováveis escalações para o confronto de hoje do Campeonato Inglês.

Análise de confrontos de Newcastle x Arsenal

Já foram disputados 193 confrontos na história entre os dois times, com 69 vitórias do Newcastle, 39 empates e 85 vitórias do Arsenal.

Na temporada passada, fizeram 2 duelos pela Premier League, com vitória do Newcastle por 1×0 no St. James’ Park, e vitória do Arsenal por 4×1 no Emirates Stadium.

O retrospecto recente é bastante equilibrado, com 2 vitórias para cada lado, e um empate nos últimos 5 confrontos disputados.

Os Magpies costumam oscilar como mandante, com 3 vitórias e 4 derrotas nos últimos 5 duelos.

Classificações de Newcastle x Arsenal Na tabela da Premier League, o Newcastle está na 12º posição, com 12 pontos conquistados, com: 3 vitórias

3 empates

3 derrotas

9 gols marcados

10 gols sofridos Já o Arsenal está na 3º posição, com 18 pontos conquistados, somando: 5 vitórias

3 empates

1 derrota

17 gols marcados

10 gols sofridos

Newcastle – Busca retomada na Premier League O Newcastle vem de uma vitória por 2×0 em casa contra o time misto do Chelsea pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, garantindo vaga na próxima fase. Os Magpies buscam retomar o caminho das vitórias na Premier League, já que vêm de uma sequência de 2 empates e 3 derrotas. Na última rodada, perderam para o próprio Chelsea, com o time titular, por 2×1 fora de casa. A equipe aposta na força da torcida para se reerguer no campeonato inglês, onde acumulam 4 vitórias, um empate e apenas uma derrota jogando em casa nesta temporada. O Newcastle está distante das primeiras posições, com 5 pontos de diferença para o G5, e precisa de uma vitória para subir na tabela. Últimos 5 Jogos Resultado Newcastle 2 X 0 Chelsea Vitória Chelsea 2 X 1 Newcastle Derrota Newcastle 0 X 1 Brighton Derrota Everton 0 X 0 Newcastle Empate Newcastle 1 X 0 AFC Wimbledon Vitória Provável Escalação do Newcastle Lascelles, Botman, Trippier e Wilson seguem no DM, e são desfalques. Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Barnes, Isak, Gordon.

Arsenal – Precisa voltar a vencer para seguir vivo na briga pelo título O Arsenal, com time misto, conquistou uma vitória tranquila contra o Preston por 3×0 fora de casa pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, garantindo a classificação para as quartas de final. O Brasileiro Gabriel Jesus foi autor de um dos gols da equipe, quebrando um jejum de 12 partidas sem marcar. Pela Premier League, no entanto, os Gunners vêm de 2 partidas sem vencer, com um empate por 2×2 contra o Liverpool em casa e uma derrota para o Bournemouth por 2×0 fora de casa. Com esses resultados, a equipe se distanciou da liderança, vendo o Manchester City abrir uma vantagem de 5 pontos na 1ª posição. O Arsenal tem oscilado como visitante, com uma vitória, 2 empates e uma derrota nas últimas 4 partidas disputadas fora de casa. Últimos 5 Jogos Resultado Preston 0 X 3 Arsenal Vitória Arsenal 2 X 2 Liverpool Empate Arsenal 1 X 0 Shakhtar Donetsk Vitória AFC Bournemouth 2 X 0 Arsenal Derrota Arsenal 3 X 1 Southampton Vitória Provável Escalação do Arsenal A lista de desfalques é extensa para o técnico Arteta: Gabriel Magalhães, Odegaard, Calafiori, Tierney e Tomiyasu estão lesionados. Raya; White, Saliba, Kiwior, Timber; Rice, Partey; Saka, Trossard, Martinelli; Havertz.

Newcastle x Arsenal Palpite e Prognóstico – Tendência de poucos gols na partida entre Newcastle e Arsenal Newcastle e Arsenal se enfrentam em momentos parecidos. O Newcastle busca recuperação na temporada e precisa vencer jogando em casa. Já o Arsenal, apesar do bom momento, também precisa voltar a vencer na Premier League. Espero uma partida muito disputada. O histórico entre as duas equipes sugere um jogo com poucos gols, e as estatísticas recentes do Newcastle apontam para uma tendência de partida com poucos gols. Por isso, minha dica de aposta é em menos de 3 gols na partida. Newcastle x Arsenal Palpites Aposta Palpite Melhor Odd Resultado Escanteios Newcastle 1.88 na Betano Total de Gols Menos de 3 1.65 na Betano Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos! Jogue com responsabilidade!

Estatísticas e melhores mercados de Newcastle x Arsenal O Arsenal marcou Primeiro em 6 dos últimos 8 dos jogos → Arsenal Primeiro Time a Marcar @1.57!

Ocorreu Menos de 2.5 gols nos últimos 5 duelos diretos no St. James’ Park → Menos de 2.5 gols @2.00!

Newcastle teve Ambas Marcam Não em 4 das últimas 5 partidas → Ambas Marcam Não @2.00!

Onde Assistir Newcastle x Arsenal A partida entre Newcastle x Arsenal será transmitida pelo Disney+ no Streaming. Newcastle e Arsenal não terá transmissão na TV brasileira. TV: Sem transmissão;

Sem transmissão; Streaming Ao Vivo: Disney+.