Número de vítimas por descarga elétrica dispara no Acre; seis morreram apenas em um mês

Pelo menos cinco pessoas foram vítimas de descarga elétrica nos primeiros dias de novembro deste ano no Acre. Das seis vítimas, cinco morreram.

Em novembro, o primeiro caso aconteceu no dia 2, quando Tércio Amaral de Sousa, de 40 anos, ficou gravemente ferido após receber uma descarga elétrica e cair de um pé de mangueira. O fato aconteceu no Ramal da Igreja, na Vila Pia, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Com o impacto da queda, a vítima sofreu um traumatismo craniano encefálico (TCE) de natureza moderada.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conseguiu interceptar o veículo da família no km 10 da BR-317, realizando os primeiros atendimentos necessários. Após estabilizar o quadro clínico da vítima, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O segundo caso aconteceu na tarde de 16 de novembro, quando Diego de Lima, de 33 anos, morreu ao receber uma descarga elétrica em uma fazenda localizada na BR-364, próximo ao Aeroporto de Rio Branco.

Informações preliminares apontam que Diego levantava uma escada para instalar uma câmera de segurança em uma propriedade quando o objeto encostou em um fio de alta tensão. Ao receber a descarga, ele caiu no chão.

Diego sofreu uma parada cardiorrespiratória e recebeu os primeiros socorros do Samu, mas não resistiu e morreu no local.

O terceiro caso aconteceu no dia seguinte, em 17 de novembro, Júlio Adriano de Souza Batista, de 36 anos, ficou preso em fio de alta tensão e morreu após ser eletrocutado em um beco próximo a Escola Prof. Clícia Gadelha, no bairro São Francisco.

No dia 19 de novembro, um homem identificado como Alexandre Nascimento Barros, de 36 anos, morreu vítima de uma descarga elétrica dentro de um açude, em uma propriedade rural localizada no km 14 do Ramal do Mutum, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Alexandre trabalhava em um lanche no Ramal do Mutum e, por volta das 8h, foi até o açude para tentar consertar uma bomba d’água que abastecia algumas casas e o pequeno comércio local. Ao tentar retirar a fiação da bomba, que estava dentro da água, ele sofreu uma descarga elétrica e caiu no açude, falecendo antes de receber socorro médico.

Já na última quarta-feira, 20 de novembro, dois homens morreram vítima de descarga elétrica em Sena Madureira, no interior do Acre. O caso aconteceu no Projeto Oriente, no Ramal Nova Olinda, em Sena Madureira, no interior do Acre. João Marcos, de 26 anos, e Jackson, ambos moradores da região, morreram após receberem uma forte descarga elétrica enquanto manuseavam uma bomba d’água em um açude.

Os dois homens tentavam consertar o equipamento quando o acidente aconteceu. De acordo com relatos de moradores da área, a bomba apresentava problemas, e o manuseio acabou resultando no choque fatal.

Nesta sexta-feira, uma mulher morreu eletrocutada após tocar em um fio de energia enquanto lavava roupas em frente à sua residência, localizada nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros, em Cruzeiro do Sul.

Energisa alerta

A Energisa Acre, preocupada com os riscos e perigos relacionados ao uso incorreto de energia elétrica dentro das residências, intensifica ações de conscientização para reduzir os acidentes domésticos envolvendo choque elétrico.

As principais causas são: instalações elétricas antigas, sobrecarga causada pela conexão de vários aparelhos em uma mesma tomada, gambiarras, falta de manutenção (fios desencapados e emendas malfeitas), entre outros.

A empresa alerta, também, sobre os cuidados durante instalação e manuseio de bomba d’água, equipamento muito usado na zona rural. A principal dica é sempre procurar um profissional habilitado e com equipamentos adequados para realizar a instalação ou manutenção da forma correta.

“Por se tratar de um equipamento que atua em locais com água, o risco é grande de choque. Então todo cuidado é pouco. Água e energia elétrica não combinam. Por isso, é necessário, além de um profissional com os equipamentos de proteção adequados para o serviço, que a instalação seja realizada da forma correta, para evitar os acidentes”, comentou a coordenadora de segurança da Energisa Acre, Gabriella Mendes.