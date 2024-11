Homem sobe em árvore para cortar galhos, leva choque e vai parar no pronto-socorro

Tércio Amaral de Sousa, 40 anos, ficou gravemente ferido após receber uma descarga elétrica e cair de um pé de mangueira na noite desta sexta-feira (1). O fato aconteceu no Ramal da Igreja, na Vila Pia, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Tércio estava cortando os galhos de uma mangueira após o término da chuva registrada na tarde desta sexta-feira. A árvore, cujos galhos estavam encharcados de água, acabou encostando na fiação de energia elétrica, provocando uma descarga contra Tércio. Após receber o choque, ele se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros, batendo a cabeça.

Com o impacto da queda, a vítima sofreu um traumatismo craniano encefálico (TCE) de natureza moderada.

Familiares, que ouviram a queda, correram para socorrer a vítima. Em seguida, colocaram o homem dentro de um carro e ligaram para uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conseguiu interceptar o veículo da família no km 10 da BR-317, realizando os primeiros atendimentos necessários. Após estabilizar o quadro clínico da vítima, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.