Homem que morreu eletrocutado em Rio Branco estaria roubando fiação, dizem moradores

O dependente químico identificado como Júlio Adriano de Souza Batista, de 36 anos, morreu vítima de uma descarga elétrica na noite deste domingo (17), no Beco do Colégio, localizado entre as escolas Clícia Gadelha e Pimentel Gomes, na Estrada do São Francisco, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, algumas famílias estavam em suas residências quando perceberam a falta de energia. Rapidamente, eles foram até o Beco do Colégio e perceberam que havia um homem agarrado a fios de eletricidade, caído às margens do beco, em uma área de mata.

Os populares acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar do 3º Batalhão e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os bombeiros cortaram os fios, e a médica do Samu, Denise Fontes, constatou o óbito.

Ainda segundo moradores do beco, Adriano seria dependente químico e estaria tentando furtar a fiação para comprar drogas. Os fios, na verdade, são rabichos, puxados do poste de energia elétrica para algumas casas que ficam a cerca de 200 metros.

A área foi isolada por policiais militares, que solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).