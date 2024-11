URGENTE: homem morre eletrocutado em fio de alta tensão em bairro de Rio Branco

Um homem, que até o momento não foi identificado, ficou preso a um fio de alta tensão e morreu após ser eletrocutado em um beco próximo a Escola Prof. Clícia Gadelha, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (SAMU, foi até o local para prestar o atendimento, assim como agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), que cortaram o fio de alta tensão para o resgate da vítima.

Após o isolamento dos cabos de força, em uma espécie de “rabicho elétrico”, o homem que estava em uma área de matagal, foi atendido pelos médicos do SAMU, mas apenas foi constatado seu óbito.

“Infelizmente é um dos segundo casos que atendemos recentemente em uma história bem similar. Ontem nós tivemos uma vítima de 33 anos, e esse outro rapaz, infelizmente está sem reação da pupila e já apresenta uma certa rigidez do corpo”, disse uma das médicas do SAMU que atendeu a ocorrência.