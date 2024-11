Oasis: Venda de ingressos dos shows em SP começa nesta quarta; saiba como comprar

Os dois shows do Oasis, icônica banda britânica de rock formada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, são os mais aguardados de 2025. Inclusive, a venda geral dos ingressos está marcada para esta quarta, 13, após realizar pré-venda para fãs na última terça, 12.

As apresentações em questão estão marcadas para os dias 22 e 23 de novembro, no Estádio do MorumBis. Antes da América do Sul, o grupo tem datas marcadas em países como Inglaterra, Irlanda e Austrália.

O preço dos tickets varia entre R$ 245 e R$ 1.250. Eles começaram a ser vendidos a partir das 10h (horário de Brasília) no site da Ticketmaster. Já no período das 11h a bilheteria oficial, no Shopping Ibirapuera, iniciará a comercialização dos ingressos.

Oasis em São Paulo

Apresentação: 22/11/2025 (Sábado)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Estádio do MorumBis

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 01 – Morumbi, São Paulo – SP – 05653-070

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Oasis em São Paulo

Apresentação: 23/11/2025 (Domingo)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Estádio do MorumBis

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 01 – Morumbi, São Paulo – SP – 05653-070

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.