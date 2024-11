Obras do novo porto de Cruzeiro do Sul devem iniciar em 2025, diz Deracre após reunião

O Governo do Acre, por meio do do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) se reuniu com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na última segunda-feira (11), para falar sobre a construção do novo porto de Cruzeiro do Sul.

Segundo o Governo, as obras têm início previsto para 2025. De acordo com Sula Ximenes, presidente do Deracre, o Governo mantém tratativas com o DNIT há mais de um ano.

A reunião entre os órgãos aconteceu em Brasília e contou com a presença do do coordenador-geral de Obras Aquaviárias (DAQ) do DNIT, André Martins de Araújo; do diretor de Expansão e Planejamento do Deracre, Júlio Martins; da chefe da Divisão de Convênios do Deracre, Gina Maria Oliveira; e do diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães.

O novo porto tem como objetivo atender à demanda dos moradores, facilitando o escoamento de produtos e a chegada de insumos.

Segundo a Agência de Notícias do Acre, o Governo do Estado planeja adquirir a área para assumir a administração e manutenção do porto.