Padre é afastado após vazamento de fotos íntimas com outros homens

O padre Fabio Marsaro de Paula (52) foi afastado de sua função na Paróquia Imaculada Conceição, em Palmares Paulista (SP), após vazamento de fotos íntimas nas quais aparece nu ao lado de outros homens. O afastamento foi comunicado pelo bispo dom José Benedito, na última semana, e a Igreja Católica investiga o caso.

As informações publicadas pelo UOL dão conta de que, nas fotos, o padre aparece com a genitália à mostra e, em algumas, com lata de cerveja na mão. Ciente do vazamento, que aconteceu em setembro deste ano, a igreja abriu investigação interna para apurar a situação.

“A Diocese de Catanduva comunica o afastamento do padre F. de suas atividades. Pedimos a todos as orações pelo referido sacerdote e por toda a nossa Diocese. Com nosso compromisso e confiança em Cristo”, afirma a nota assinada pelo bispo, que não quis comentar nada além disso.

Após a repercussão negativa, os perfis do padre Fabio Marsaro de Paula foram desativados em algumas redes sociais, mas, até o fechamento desta matéria, seu canal no YouTube, que tem pouco mais de 6 mil inscritos, seguia no ar.