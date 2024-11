Paulistão 2025: veja como ficaram os grupos, datas e formato de disputa

– Tivemos uma reunião com os executivos, treinadores e capitães. A preocupação do Conselho Técnico era aumentar a qualidade do espetáculo, aumentar o tempo de bola rolando. Foi legal que participaram alguns goleiros, capitães de alguns clubes. E aumentar essa qualidade tem tudo a ver com os goleiros. Apresentamos o multiball, que é utilizado na Inglaterra, na Alemanha e na Itália. É aquele suporte que fica ao lado do campo para aumentar a velocidade do jogo – disse o ex-jogador Mauro Silva, vice-presidente da FPF.