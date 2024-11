PF: há “robustos elementos de prova” de que Bolsonaro planejou golpe

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro teria planejado e atuado de forma direta no planejamento para o um golpe de Estado no Brasil.

É o que mostra o relatório final da investigação da PF, que terminou com 37 indiciados por golpe de Estado, divulgado nesta terça-feira (26/11).

“Há robustos elementos de prova que demonstram que o planejamento e o andamento dos atos eram reportados a Jair Bolsonaro, diretamente ou por intermédio de Mauro Cid”, diz trecho do documento.

As investigações começaram ainda em 2021, com o chamado inquérito das fake news. Entre os indiciados estão militares, policiais federais, ex-ministros do governo Bolsonaro, além do próprio ex-presidente.

Na última operação antes da conclusão do inquérito, na semanada passada, três militares e um policial foram presos por suspeita de estarem envolvidos em um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes.