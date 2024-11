Polícia Militar prende traficante e usuário de drogas em beco de Rio Branco

O traficante Victor Hugo Cruz da Silva, de 20 anos, e o usuário de entorpecentes Everton da Silva Freitas, de 36 anos, foram presos acusados de venda e consumo de drogas no final da manhã desta sexta-feira (1), em um beco localizado na Rua José Joaquim, no bairro Vanderlei Dantas, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do 3° Batalhão, a guarnição estava em patrulhamento de rotina quando avistou uma motocicleta parada com um homem em cima na entrada de um beco. Ao fazer a abordagem, os militares perguntaram o que ele estava fazendo ali, e ele respondeu que havia levado uma pessoa até o local e já estava saindo.

Na saída do beco, os PMs abordaram Everton, que foi submetido a uma revista pessoal, e encontraram uma pedra de crack em seu bolso. Ao ser questionado sobre onde comprou a droga, ele disse que foi de uma pessoa sem camisa e usando uma pochete preta.

Com essas informações, a guarnição entrou no beco e encontrou Victor, com as características descritas por Everton. Durante a revista pessoal, foram encontrados mais de 50 volumes de substâncias aparentando ser cocaína e skunk, além de uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, Everton e Victor receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e o dinheiro apreendidos, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.