Polícia prende mais um envolvido no assassinato de jogador de time do Acre; veja detalhes

A Polícia Militar do 2º Batalhão do Acre prendeu mais um acusado na morte do jogador do Santa Cruz do estado acreano, Thiago Oseas Tavares. Trata-se de Pablo Rodrigo Farias de Sousa, de 19 anos, ele foi preso na região do Recanto dos Buritis, na capital.

A ocorrência teve continuidade após o juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Robson Aleixo, aceitar na última segunda-feira (4), a denúncia do Ministério Público (MPAC) contra o investigado.

O crime que tirou a vida do atleta ocorreu na madrugada de 31 de abril deste ano, quando o jovem foi sequestrado depois de sair de uma festa no Bairro Santa Inês, também na cidade.

Natural de Pernambuco, Thiago estava no Acre há cerca de 20 dias antes do fato e veio para o estado por meio de um empresário, para jogar no Santa Cruz, time de futebol acreano. Ele iria atuar no campeonato SUB-20.

Além de Pablo, outros dois homens também são réu do caso, que são Francivaldo Barroso de Chaves, vulgo “Abacate” e Isaías da Costa.