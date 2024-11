Preço da gasolina sobe em Cruzeiro do Sul e litro chega a quase R$ 8

Os moradores de Cruzeiro do Sul, município no interior do Acre, constataram neste sábado (16), um aumento no preço da gasolina nos postos de combustíveis da cidade.

Segundo informações, o produto passou de R$ 7,55 para R$ 7,75. Assim como o diesel, que antes custava R$ 7,73, e agora está R$ 7,93. O Etanol que antes estava R$ 5,54 é encontrado por R$ 5,74.

De acordo com gerentes que administram os estabelecimentos de venda destes itens, o aumento é decorrente a reajustes consecutivos da BR Distribuidora junto às revendas de Cruzeiro do Sul.