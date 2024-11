Prefeito eleito aciona MP contra prefeita acusada de impedir transição de gestão; entenda

O prefeito eleito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno (PP), precisou entrar com uma ação no Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), contra a atual prefeita do município, Maria Lucinéia (PDT), por não ter iniciado a transição de gestão.

Lucinéia, que não conseguiu se reeleger, não montou equipe de transição. A ação foi protocolada em caráter de urgência.

O prefeito destacou que o primeiro requerimento para o início da transição foi feito no dia 17 de outubro, 11 dias após o pleito eleitoral. Contudo, sem uma resposta, ele alega que reiterou o pedido no último dia 29 de outubro, mais uma vez, sem resposta.

Damasceno argumentou ainda que a falta de informações enviadas por Lucinéia configura como improbidade administrativa.

Ele gravou um vídeo e publicou nas redes sociais: