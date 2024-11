Produções nacionais para todos os públicos se destacam nas telonas do cine araújo

O mês de novembro traz grandes estreias de produções nacionais, com histórias que vão do drama histórico à animação para toda a família. “Ainda Estou Aqui” estreia nesta quinta-feira (7) e se destaca como um forte candidato ao Oscar, com atuações marcantes de Fernanda Torres e Selton Mello, prometendo envolver o público.

Baseado na história real de Eunice Paiva, o longa “Ainda Estou Aqui” retrata quatro décadas de busca da matriarca pela verdade sobre o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar brasileira. Ambientado no Rio de Janeiro, o filme explora a trajetória da família Paiva e o impacto desse período sobre eles, revelando a profundidade emocional e a importância histórica deste capítulo do Brasil.

Para o público infantil, a animação “Arca de Noé” estreia também nesta quinta-feira (7). Inspirado na obra de Vinícius de Moraes, o filme conta a divertida história dos ratinhos Tom (dublado por Marcelo Adnet) e Vini (Rodrigo Santoro), que sonham em ser artistas. A aventura se intensifica quando precisam lutar por um lugar na Arca de Noé. Com uma narrativa envolvente e belas animações, Arca de Noé é uma opção imperdível para toda a família.

A programação desta semana segue com opções para todos os gostos. “Terrifier 3” continua em cartaz com o aterrorizante palhaço Art, agora vestido de Papai Noel para uma dose extra de sustos; “Todo Tempo Que Temos” emociona com a história de Almut (Florence Pugh) e Tobias (Andrew Garfield) e os desafios de seu relacionamento.

Garantindo a diversão familiar, “Operação Natal” continua em cartaz com uma trama cheia de aventura e ação. Nesta história, o chefe de segurança do Polo Norte (Dwayne Johnson) e um caçador de recompensas (Chris Evans) se unem para resgatar Papai Noel, garantindo risadas e muita diversão para todas as idades. Em “Venom – Tempo de Carnificina”, Eddie Brock enfrenta o temido Carnificina (Woody Harrelson) em um combate feroz, ideal para quem gosta de adrenalina.

Para mais detalhes sobre os horários e sessões, e para garantir seu ingresso, acesse https://www.ingresso.com/.

