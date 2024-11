Profissionais do cinema criticam atual gestão do MinC e pedem ação urgente em carta a Lula

As associações apontam que a ausência de regulação do streaming tem gerado um significativo prejuízo ao mercado. “O Brasil está ficando para trás, e, na era digital, qualquer atraso significa dezenas de anos”, ressaltam as entidades, usando o exemplo da indústria audiovisual sul-coreana, recentemente catapultada ao posto de uma das maiores potências cinematográficas do mundo, após receber forte incentivo do governo local. “Não podemos abrir mão do nosso protagonismo”, reforçam os profissionais, destacando a “concorrência desleal”, em solo nacional, de conglomerados estrangeiros, “que usufruem do nosso mercado — o segundo maior no mundo — sem recolher impostos e taxas proporcionais à sua operação aqui, sem distribuir os direitos autorais de forma justa e equilibrada”, como frisam.