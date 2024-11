Rádio Difusora de Sena Madureira comemora 44 anos de existência neste domingo

Um dos veículos de comunicação mais importantes de Sena Madureira está em clima de comemoração. Trata-se da Rádio Difusora AM 670 KHZ que celebra neste domingo (3), 44 anos de existência no município.

A emissora foi ao ar pela primeira vez em 3 de novembro de 1980, se configurando como um elo de comunicação fundamental, especialmente para os moradores da zona rural que, à época, não tinham outro meio de receber informações.

Além de atingir os mais de 28 bairros de Sena, a Difusora também abrange os rios: Iaco, Caeté, Purus e Macauã, estradas e ramais, levando a música, o entretenimento e a informação em tempo real.

“Para se ter uma ideia, em locais onde não há telefone, nem internet, somos o único meio de comunicação. É através da Rádio que os moradores ficam por dentro dos acontecimentos do Brasil e do mundo”, comentou o radialista Jota Cavalcante.

A inauguração da Difusora de Sena Madureira se deu no dia 3 de novembro de 1980, na administração do prefeito Aguinaldo Ferreira Chaves, já falecido. Porém, outro político daquela época figura como peça importantíssima para a implantação da Emissora no vale do Iaco: O Dr. Ulisses Davila Modesto (em memória).

Em 1979, o Dr. Ulisses Modesto era prefeito de Sena Madureira e fez uma reivindicação junto ao então governador do Acre, Geraldo Mesquita.

“A bem da verdade, essa Rádio tinha sido deslocada para Cruzeiro do Sul e chamava a Voz dos Nauás. Porém, na mesma época, também foi implantada por lá a Rádio Nacional de Brasília, ou seja, Cruzeiro estava com duas Rádios enquanto que Sena Madureira não tinha nenhuma. Fiz esse pedido ao então governador e, graças a Deus, ele atendeu”, relatou o DR. Ulisses em entrevista cedida antes de sua morte.

Naquela ocasião, Ulisses Modesto acrescentou que, à época, Sena já era bastante povoada na zona rural e os colonos e ribeirinhos não tinham acesso a comunicação. Mesmo com o avanço da tecnologia, o rádio não entrou em desuso.

Os moradores continuam sintonizados tanto na zona urbana quanto na rural. “Todos os dias, acordo de madrugada e já ligo o rádio. Gosto de todos os programas porque além das músicas tem também as informações”, comentou dona Raimunda Muniz, moradora do Segundo Distrito de Sena Madureira.

Nascido nas cabeceiras do Rio Caeté, precisamente no seringal São Bento, o jornalista Edinaldo Gomes é hoje o coordenador da Rádio Difusora.

Assumiu a função em 2019 por meio de uma indicação do deputado estadual Gehlen Diniz (PP). “Na minha adolescência, já ouvia a Rádio Difusora e ficava encantado com toda a sua programação. Hoje estou podendo dar a minha parcela de contribuição com essa emissora. Agradeço inicialmente a Deus por essa oportunidade e, ainda, ao deputado Gehlen Diniz pela confiança e ao nosso governador Gladson Cameli. Essa Rádio faz parte do patrimônio histórico da nossa cidade e da minha vida”, comentou.

“A Rádio Difusora é a grande matriarca da comunicação de Sena Madureira. Tive o prazer de começar a trabalhar na Difusora nos anos 80 e devo muito a essa Rádio, aos colegas que me deram o apoio devido. Essa Rádio é uma escola e já revelou muitos talentos. Tudo o que eu conquistei, devo primeiramente a Deus e a essa Rádio que me projetou em meio à sociedade”, enfatizou o radialista Jota Alves.

Os moradores da zona rural, de locais distantes do centro da cidade também reconhecem a importância da Difusora de Sena Madureira: “Através da Rádio a gente fica sabendo das principais notícias lá no interior. Até mesmo a missa da igreja católica, a gente escuta todos os domingos”, comentou a ribeirinha Maria das Graças Silva, residente na comunidade Recife, alto Rio Iaco.

Após vários anos esquecida, na gestão do governador Gladson Cameli a Rádio Difusora foi submetida a uma reforma geral, passando a oferecer um melhor ambiente de trabalho para os seus servidores como também para quem procura atendimento.

Além dos programas musicais, a Rádio transmite o Jornal Difusora e o Gente em Debate de Rio Branco. Também tem o seu Jornal local, ao meio dia, e o tradicional programa de avisos para a cidade e o interior.

No período mais crítico da pandemia causada pela covid-19, a Rádio Difusora de Sena Madureira manteve sua programação no ar todos os dias, divulgando informações que ajudaram a salvar vidas.