Rock the Mountain 2024: yoga, tirolesa, brindes e ativações surpresas do festival

O festival de música Rock the Mountain 2024 contará com ativações de grandes marcas que combinam entretenimento com iniciativas voltadas para ESG. Claro, Bradesco, L’Oréal, Renner, Dove, Redley, Red Bull e Corona são algumas das empresas presentes com diversas ações durante o evento, que ocorrerá nos dias 8, 9, 10, 16 e 17 de novembro, em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro.

Entre as apresentações de artistas, como Erykah Badu, Anitta, Zeca Pagodinho, Planet Hemp, Pitty e Nando Reis, público poderá explorar espaços e aproveitar as ativações do festival, que, realizado em meio à natureza, reforça seu compromisso com o meio ambiente.

“Reunimos marcas que, assim como o Rock the Mountain 2024, acreditam no poder da música e da cultura como agentes transformadores do planeta. Desde o princípio, o evento teve o cuidado de ser inclusivo, abrangente e ter um olhar atento ao que está acontecendo no Brasil e no mundo”, diz Ricardo Brautigam, sócio-criador do RTM.

As ativações de marcas no Rock the Mountain 2024

Greenpeace Brasil

O Greenpeace Brasil, por exemplo, promove um túnel imersivo na entrada do festival, que mostra a floresta intacta em contraste com a destruição causada pelas queimadas. Em parceria com a artista BRIXX, a organização também assina o grafite do painel de escalada que dá acesso à tirolesa, representando o esforço pela proteção ambiental, com imagens de incêndios e vida vibrante no topo. Além disso, o Greenpeace terá uma carroça de energia solar para carregar celulares e sua logo na base do palco Floresta.

Gás Verde

A Gás Verde, produtora de biometano, será responsável por neutralizar 100% das emissões de carbono do festival. O biometano, gerado a partir de biogás de resíduos de aterros sanitários, é um combustível 100% renovável que reduz em 99,9% as emissões de gases de efeito estufa (GEE). Utilizado em indústrias e no abastecimento de veículos, ele substitui completamente os combustíveis fósseis. A neutralização das emissões do evento será certificada pelo BIORec, emitido pela Gás Verde, que atesta o caráter renovável do biocombustível.

Grupo L’Oréal Paris

O Grupo L’Oréal Paris estará presente no festival com ativações das linhas Elseve Glycolic Gloss e Solar Expertise The Invisible. Por meio das campanhas #RockYourGloss e #RockTheInvisible, a marca oferece uma experiência imersiva que celebra a beleza e a autoestima.

A campanha de Elseve Glycolic Gloss, estrelada por Anitta, uma das atrações do evento, reforça o empoderamento feminino. Já Solar Expertise The Invisible apresenta a nova linha de proteção solar com textura fluida e invisível para todos os tons de pele. No estande da L’Oréal, o público poderá conhecer os benefícios dos produtos, participar de ações interativas e concorrer a brindes.

Corona

Cerveja oficial do evento, a Corona terá um espaço imersivo e interativo, criado como um refúgio de desconexão e relaxamento. O ambiente contará com shows intimistas de voz e violão, além de DJs, pufes e esteiras, proporcionando uma área para descanso e para absorver a atmosfera única do festival, com um bar de fácil acesso. A marca também será responsável pelo Palco Mangolab.

Redley

Parceira de longa data do festival, a Redley terá novamente uma loja pop-up, oferecendo alguns de seus principais produtos, com destaque para o lançamento do tênis cano alto “HIGH”. A marca também apresentará a Casa do Rock, com o objetivo de fortalecer a cena da música brasileira no RTM.

Red Bull

A Red Bull assumirá os naming rights do Jardim Secreto, um espaço dedicado à música eletrônica, com um palco 360º, DJs no centro e o público ao redor, criando uma conexão única entre artistas e fãs. Além disso, a marca realizará ações surpresas durante o evento, onde os participantes receberão um carimbo especial para acessar o espaço “escondido”.

JW Blonde

O whisky JW Blonde (Diageo) será o responsável pelo naming rights da tenda Magic Disco e contará com três bares exclusivos. A importadora de vinhos Castas terá cinco bares, enquanto o energético Mikes terá quatro bares e naming rights na Roda Gigante. O Guaraná Antártica assinará a área de alimentação, que será, mais uma vez, 100% vegetariana, em mais uma ação em prol do meio ambiente.

Claro

A Claro, patrocinadora máster do evento, contará com um lounge em formato de Domo, oferecendo uma programação intensa ao longo dos quatro dias de festival. O espaço receberá apresentações de dezenas de DJs e VJs, além de oficinas de Yoga, Forró e Silk. Também será um local para o público recarregar as energias e relaxar entre os shows. A operadora assina ainda o tradicional balão do evento, que oferece uma visão diferente do festival. A participação nas atividades é livre, sem necessidade de inscrição prévia.

Bradesco

O Bradesco criará um espaço aconchegante e conectado à natureza, ideal para uma pausa entre os shows. O ambiente, totalmente instagramável, contará com plantas nativas, breezers de água, áreas para descanso e pontos para recarga de celular. Placas espalhadas pelo local destacarão as iniciativas sustentáveis do banco, alinhadas com o festival, informando sobre a origem e o destino dos materiais usados na construção e nas ativações, além de um QR code que convidará os visitantes a conhecerem mais sobre o apoio do Bradesco à cultura. A empresa também será responsável pelos naming rights dos palcos Estrela e Coreto.

Dove

Pela primeira vez patrocinando um festival de música, a Dove traz ativações exclusivas e experiências interativas, reforçando sua mensagem de autocuidado, reparação e hidratação. No Espaço Dove – Repara Nelas, o público encontrará um lounge exclusivo para relaxar, retocar o desodorante Dove Desodorante Creme Sérum, carregar o celular e ganhar brindes. Além disso, a marca promoverá uma ativação surpresa e especial durante a apresentação da roqueira Pitty.

Renner

A Renner promoverá diversas ações conectando moda, sustentabilidade e música, alinhadas à proposta do festival. Além de um redário construído com materiais sustentáveis para o público descansar, a marca disponibilizará totens de carregadores de celular movidos à energia limpa e cangas feitas em parceria com a ONG Orienta Vida, que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade. A marca também contará com um espaço dedicado à doação de alimentos provenientes da categoria de ingresso solidário, como apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul.

639

O app de relacionamentos 639 marcará presença no festival com uma versão exclusiva para eventos. Os participantes que se cadastrarem poderão fazer conexões com pessoas com melhor sinastria, por meio de um cálculo astrológico baseado na compatibilidade entre mapas astrais. A plataforma também oferecerá pontos de recarga de celular movidos a energia solar, dois stands com wi-fi gratuito, que servirão como ponto de encontro, e distribuirá sementes de feijão no formato da palavra ‘amor’.

Defender e Smiles

O veículo 4X4 Defender, ideal para viagens de aventura, estará com um modelo exposto, além de uma tenda camping. Já o programa de fidelidade Smiles contará com Lockers para guardar volumes (mediante reserva anterior).