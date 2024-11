Ronaldo Fenômeno quer presidir a CBF: entenda o processo eleitoral para a instituição

Apesar da vontade de Ronaldo, o ex-jogador ainda não está oficialmente em campanha, mas sua declaração gerou uma onda de apoio nas redes sociais, com muitos torcedores manifestando sua aprovação e até declarando voto em Ronaldo para a presidência da CBF. Contudo, a eleição para a presidência da CBF, que ocorrerá em março ou abril de 2025, é um processo que envolve um número restrito de pessoas, e o Fenômeno precisará do apoio de uma base de dirigentes para ter chances reais de sucesso.

A decisão sobre quem será o próximo presidente da CBF está nas mãos de um grupo restrito de cartolas. O sistema de votação da CBF passou por alterações nas últimas décadas, o que deu aos clubes das Séries A e B mais influência no processo eleitoral. Anteriormente, a Assembleia Geral Eleitoral era composta apenas pelas 27 federações filiadas, mas nas eleições mais recentes, os 40 clubes das Séries A e B também passaram a ter direito a voto.

Em geral, as eleições da CBF acontecem com chapa única e vitória por aclamação, o que torna a disputa mais política do que esportiva.