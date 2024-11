Saiba quem eram as mulheres mortas partidas ao meio ao caírem de moto

Casadas há quase 2 anos, as duas compartilhavam o amor pelo filho nas redes sociais. Em uma das publicações, elas posam ao lado da criança com a legenda “Dia Do Nosso Menino.”

No perfil de Gabriela, que pilotava a motocicleta no momento do acidente, a mulher também compartilhava diversas fotos ao lado do veículo.

Segundo informações preliminares, no momento da tragédia, o casal estava no corredor entre as faixas quando atingiu a traseira de outro veículo, se desequilibrou e caiu. Analy e Gabriela foram atropeladas por uma carreta e morreram.

O Metrópoles teve acesso a imagens do local, que não serão publicadas por serem muito fortes.