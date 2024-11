Santos tem festa frustrada e perde para o CRB em penúltima rodada da Série B

Em dia de festa, o Santos frustrou o seu torcedor e perdeu para o CRB por 2 a 0, neste domingo, 17, na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



O Peixe, já com o título garantido, não conseguiu entregar um bom desempenho e perdeu para o Galo Alagoano, que com o triunfo fora de casa, conseguiu escapar da chance de rebaixamento e não tem mais chances de cair para Série C.

O Alvinegro Praiano, por sua vez, levantou a taça de campeão da competição, mesmo com a derrota.

Com o acesso e o título da Série B garantido, o Santos começa a voltar ao seu “normal” junto com a torcida. Tanto que a principal organizada do Peixe voltou a estender sua principal faixa de forma correta. Afinal, a Torcida Jovem estendeu sua faixa com o nome da organizada de cabeça pra baixo durante toda a Série B.

Era uma forma de protesto pela queda do time para a Segunda Divisão. Além disso, o Peixe anunciou o retorno da camisa 10 durante o minuto 10 da partida. A numeração não foi usada durante toda a segunda divisão.

Com a taça garantida, a derrota não muda nada para o Santos. O Peixe se mantém com 68 pontos na liderança isolada e não pode ser alcançado pelos rivais.

Já o CRB salta na tabela e se salva do Z4. A equipe alagoana, que respirava por aparelhos, foi para 42 pontos, subiu para a 14ª colocação e não corre mais riscos de ser rebaixado.

As equipes voltam a campo para a última rodada da Série B no próximo domingo (24). O Santos visita o Sprot, enquanto o CRB recebe o Operário-PR. Todos os jogos serão no mesmo horário, às 18h30 (de Brasília).