Spice Girls: motivo que impede retorno do grupo é revelado

A famosa girlband Spice Girls — composta por Emma Bunton, Melanie Brown (Mel B), Geri Halliwell, Melanie Chisholm e Victoria Beckham — não deve se reunir em algum momento próximo. O último reencontro do grupo foi em 2019, ainda sem a presença de Victoria.

De acordo com o Daily Mail, Victoria Beckham não tem interesse em retornar ao grupo, já que está focada na carreira de estilista. Contudo, o resto do grupo também não tem pretensão de retomar a carreira e fazer uma turnê em razão da briga entre Mel B e Geri.

A briga teria ocorrido após Mel revelar que viveu um romance com Geri, ainda nos anos 1990, em um programa de TV. Geri não gostou da exposição sobre a situação e as duas estariam brigadas desde o episódio, que ocorreu em 2019.

Além disso, nenhum empresário teria o interesse em lidar com as duas, caso uma nova turnê ocorresse. Outro detalhe seria que o grupo não gostaria de ter Simon Fuller de volta, que foi o criador do grupo, e nem a mesma empresa que administrou a turnê em 2019, a Modest Management.