Termina nesta semana prazo de inscrições para 3.321 vagas de ensino superior na Unir

Termina na quarta-feira (13), o prazo de inscrições para o Processo Seletivo (PS) Especial 2025 da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), para vagas ociosas, destinado a transferências internas e externas nos cursos de graduação e ao ingresso de portadores de diploma. São ofertadas 3.321 vagas distribuídas em 59 cursos gratuitos de graduação nos oito campi da UNIR. As inscrições gratuitas seguem abertas até o dia 13 de novembro de 2024, exclusivamente pelo link https://sistemas.unir.br/discente/login.xhtml.

Neste ano, a novidade é a abertura de vagas no PS Especial para os cursos de Licenciatura em Educação do Campo e de Pedagogia a Distância (EaD).

O que são vagas ociosas? São vagas que não estão sendo ocupadas neste momento nos cursos de graduação da UNIR, seja pelo não preenchimento ou resultantes de abandono de curso, transferência, jubilação, falecimento, desligamento, etc. de alunos. Assim, o PS Especial é destinado ao preenchimento dessas vagas ociosas por meio de matrículas provenientes de transferências de outras instituições (externas), de mudanças de curso dentro da UNIR (interna) e de ingresso de portadores de diploma.

Transferência (externa) – para estudantes regularmente matriculados em outras instituições de ensino superior (IES) públicas ou privadas do Brasil, em cursos presenciais ou a distância, que desejam migrar para cursos de áreas afins da UNIR.

Mudança de curso (interna) – para estudantes regularmente matriculados na UNIR que desejam mudar para outro curso de graduação considerado de áreas afins, dentro da UNIR.

Ingresso de candidato portador de diploma de curso superior – para quem já terminou uma graduação (bacharelado ou licenciatura) e quer fazer outra graduação na UNIR.

Áreas afins – No PS Especial UNIR 2025, as mudanças de curso, transferências e ingressos podem ser feitas tanto por alunos de cursos presenciais como a distância, considerando as “áreas afins” estabelecidas no Anexo I (Quadro de Cursos Afins) do edital de seleção.