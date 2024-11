Universo sugar: Acre tem mais de 11 mil pessoas dispostas a pagar por relacionamentos

O site Meu Patrocínio realizou um levantamento não muito comum, o de “sugar daddies” e “sugar mommies” no estado do Acre, totalizando 11.081 pessoas, sendo 9.009 homens e 2.072 mulheres. O site ainda registra cerca de 47 mil usuários registrados no estado.

Entre os 35.920 que estão na plataforma para serem bancados, a maioria dos usuários são mulheres, sendo 27.310 mulheres e 8.610 homens registrados no serviço, buscando um relacionamento com benefícios.

As relações dentro desses moldes tem algumas características marcadas, como a disponibilidade de custear diversas despesas de uma das partes, comumente sendo uma pessoa mais velha com outra muito mais jovem. Os interessados se encontram através de sites e aplicativos voltados para a prática.

Entenda os termos

As denominações usadas dentro deste universo são oriundas do inglês e significam papai, mamãe e bebê de açúcar, sendo “sugar daddy”, “sugar mommy” e “sugar baby”, respectivamente.

Existem indícios de que o termo seria oriundo do fato de Alma de Bretteeville, de 27 anos, se referir ao marido, Adolph Spreckles, de 51 anos, herdeiro de fábricas de açúcar, desta maneira, ainda no começo do século passado, em 1908.