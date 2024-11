Velório de Flaviano Melo será no Palácio Rio Branco; corpo deve chegar ao Acre na sexta-feira

O corpo do ex-governador do Acre, Flaviano Melo, que morreu na tarde desta quarta-feira (20) após dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, deve chegar ao Acre nesta sexta-feira (22), por volta das 22h.

Segundo informações da assessoria, o velório deve ser realizado no Palácio Rio Branco, provavelmente na noite de sexta-feira e no sábado, quando acontecerá o sepultamento no Cemitério São João Batista, no jazigo da família.

Ainda de acordo com a assessoria, os dois filhos de Flaviano Melo, Leonardo e Marcelo Melo, que moram em Toronto, no Canadá, virão para Rio Branco, para o velório e sepultamento do pai.