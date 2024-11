Veneza derrota o Montenegro e assume vice-liderança do grupo B

O Veneza derrotou o Montenegro por 6 a 3 nessa sexta, 22, no ginásio Álvaro Dantas, e assumiu a vice-liderança do grupo B do Campeonato Estadual de Futsal da 2 Divisão com 7 pontos.

Dois garantidos

Lyon, no grupo A, e Calafate, no B, estão classificados para a segunda fase do Estadual. As outras vagas seguem abertas e no início da próxima semana o departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) deve programar as últimas partidas da primeira fase.

Classificação

Grupo A

1º Lyon 12 Pts

2º Quinarí 7Pts

3º Campo Grande 7Pts

4º Villa 5 Pts

5º Bujari 3 Pts

6º Café com Leite/Porto Acre 0 Pt

Grupo B

1º Calafate 12 Pts

2º Veneza 7 Pts

3º Preventório 4 Pts

4º Palmeiras 4 Pts

5º Montenegro 3 Pts

6º Rio Branco 3 Pts