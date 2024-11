Vídeo forte: taxista atropela mulher e criança em faixa de pedestre

Uma mulher, de 46 anos, e uma criança, de 5 anos, foram atropelados por um taxista na manhã na 703 da Asa Sul. As vítimas atravessavam a faixa de pedestres no momento do acidente, por volta das 11h dessa segunda-feira (4/11).

Imagens de câmera de segurança conseguiram registrar o momento do acidente. As filmagens mostram quando o táxi atinge as vítimas no meio da travessia da faixa da W3 Sul.

A mulher e a criança são, então, jogados para longe. A vítima adulta consegue se levantar, e corre até o menino enquanto liga para a emergência. O motorista sai do carro e também presta socorro à criança.

Minutos após o acidente, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou atendimentos às vítimas. A mulher apresentava escoriações nas regiões da cabeça, braços, pernas e costas. Já a criança apresentava um “pequeno ferimento” na região da cabeça.

Os dois foram transportados conscientes e orientados para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) a mulher e a criança não tiveram ferimentos graves e o caso deve seguir para ação civil.

Atropelar um pedestre durante a travessia na faixa a ele destinada consta como infração gravíssima no Código Brasileiro de Trânsito (CTB). Além disso, em caso de processo na Justiça, o motorista ainda pode ser condenado ao pagamento de danos materiais e morais.

Veja o vídeo: