Vídeo mostra coluna da passarela Joaquim Macedo cedendo e internautas comentam: “Vai cair”

Além da erosão no calçadão do Novo Mercado Velho, outra problema registrado no centro de Rio Branco tem causado preocupação. Imagens publicadas pela página Alerta Rio Branco e enviadas à reportagem do ContilNet, neste sábado (16), mostram uma parte da estrutura da Passarela Joaquim Macedo cedendo.

A coluna de metal que fica em cima de uma das bases da ponte está entortando na direção do rio. Além disso, é possível ver parte do concreto de sustentação se esfarelando.

Nos comentários da publicação, internautas mostram preocupação com a situação. “Vai cair se ninguém fizer nada”, disse um deles.

VEJA O VÍDEO: