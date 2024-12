15 jogos de terror online para PC que vão fazer você dormir embaixo da cama

O preço do jogo varia entre R$ 49,75, no PC, via Steam e Epic Games Store, e R$ 74,95 nos consoles, tanto nos PS4 e PS5 quanto nos Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Os caça-fantasmas de Ghostbusters contam com equipamentos como medidores de EPC e outras ferramentas essenciais para capturar os espíritos. Por fim, os jogadores se reúnem no Quartel dos Bombeiros e na livraria Livros Ocultos do Ray, que servem como pontos centrais para escolher missões, personalizar personagens e planejar os próximos passos.