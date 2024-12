“Akira”: entenda como foi a chegada do primeiro anime aos cinemas brasileiros

O CEO da Sato Company, Nelson Akira Sato, explicou, nesta terça-feira (3), durante o Unlock da CCXP24, qual foi a estratégia adotada para trazer o primeiro anime para os cinemas brasileiros, em 1990.

A produção em questão é “Akira”, que ficou um ano em cartaz e conseguiu arrastar mais de 250 mil espectadores para as salas de todo o Brasil.

Durante o painel, que celebrava os 40 anos de “Akira”, Sato contou que bateu na porta de todos os grandes distribuidores de cinema da época, mas não conseguiu convencê-los a colocar o filme em cartaz.

A tática, então, foi alterada, e ele, em parceria com Luiz Gonzaga Assis de Luca, que havia trabalhado na Maurício de Sousa Produções, decidiram adotar o road show, isto é, colocar o filme em poucas salas de cinema e apostar no boca a boca para fazer o projeto dar certo.

“Era uma coisa de buscar parceria. Não existe nada melhor do que a presença física de um cara falando: ‘Eu vi tal filme e ele é muito bom’”, explicou.

Os dois criticaram a visão das grandes distribuidoras de cinema e afirmaram que, na atualidade, os filmes são tratados como commodities.

“Ou o filme é um bloco buster e é um absurdo, como ‘Divertidamente’, ou o filme se arrebenta. Você não tem tempo, o filme não é tratado caso a caso”, afirmou Gonzaga.

“Não tem tempo de exposição do filme, não tem uma cultura de ir ao cinema ver os animes.”

Ghibli Fest no Brasil

Sato também revelou nesta terça-feira (3) que promoverá no Brasil um festival com 23 filmes do Studio Ghibli, incluindo “O Menino e a Garça”, vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2024, e “A Viagem de Chihiro”, que levou o mesmo prêmio em 2003.

A Sato Company também trará “Detective Conan The Million-Dollar Pentragran” para o Brasil em 2025. O 27ª longa da franquia é dono da maior bilheteria do Japão em 2024, com US$ 97,5 milhões (cerca de R$ 590 milhões).

