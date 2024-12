Alistamento militar feminino começa em janeiro de 2025; entenda como funcionará

De 1º de janeiro a 30 de junho de 2025, mulheres que completarem 18 anos no mesmo ano poderão se alistar voluntariamente no serviço militar. A iniciativa, pioneira nas Forças Armadas, disponibilizará cerca de 1.500 vagas em 28 municípios de 13 estados e no Distrito Federal. Acre não está incluso na lista dos Estados participantes.

As interessadas poderão se alistar de forma online pelo site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar. Para participar, é necessário residir em um dos municípios contemplados no Plano Geral de Convocação e ter nascido em 2007. Os documentos exigidos incluem certidão de nascimento ou prova de naturalização, comprovante de residência e um documento oficial com foto, como identidade ou carteira de trabalho.

Municípios participantes

Os municípios que participarão dessa fase inicial incluem: Goiás: Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

Outros estados: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Corumbá (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Guaratinguetá (SP), Juiz de Fora (MG), Ladário (MS), Lagoa Santa (MG), Manaus (AM), Pirassununga (SP), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS) e São Paulo (SP).

Processo seletivo

O recrutamento será realizado em etapas: alistamento, seleção geral, seleção complementar, designação/distribuição e incorporação. As candidatas passarão por uma série de avaliações, incluindo entrevistas, inspeções de saúde (exames clínicos e laboratoriais) e testes físicos.

Embora as candidatas possam escolher a força na qual desejam servir (Marinha, Exército ou Aeronáutica), a decisão final dependerá da disponibilidade de vagas, das aptidões individuais e das exigências específicas de cada instituição.

As selecionadas ocuparão inicialmente a graduação de soldado, sendo denominadas marinheiras-recrutas na Marinha, e terão os mesmos direitos e deveres atribuídos aos homens.

Prazos e duração

A incorporação das selecionadas está prevista para o primeiro semestre de 2026 (de 2 a 6 de março) ou para o segundo semestre (de 3 a 7 de agosto). Conforme o Decreto nº 12.154, de 27 de agosto de 2024, o serviço militar terá duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por até oito anos.

Inclusão progressiva

O Ministério da Defesa pretende ampliar progressivamente a participação feminina no Serviço Militar Inicial, com a meta de alcançar 20% das vagas. Atualmente, as mulheres representam cerca de 10% do efetivo das Forças Armadas, totalizando 37 mil profissionais, principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística.

Por meio de concursos públicos específicos, como os realizados pelo Colégio Naval (CN), pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), mulheres também têm acesso à área combatente.