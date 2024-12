Amigo secreto online: 7 sites e apps para organizar a brincadeira

Há quem ame e quem odeie, mas o fato é que o amigo secreto faz parte das festanças de fim de ano que embalam o período do Natal e Ano Novo, seja na família, no trabalho ou na roda de amigos.

Você sabia, no entanto, que existem sites e aplicativos que ajudam a organizar a brincadeira de forma simples e prática?

Tudo bem que não há problema em reunir todo mundo presencialmente para sortear os nomes de quem vai ganhar presentes no dia da revelação. Porém, há formas mais fáceis de planejar a comemoração graças à tecnologia.

Deixe de lado os “papeizinhos” e confira 7 dicas de apps para ajudar a organizar o seu amigo secreto online.

1. Amigo Secreto

Amigo Secreto é um site bastante popular para fazer o sorteio da brincadeira. (Fonte: Amigo Secreto/Reprodução)

O site é a opção mais popular da categoria, justamente pela simplicidade do nome. Muito além disso, o Amigo Secreto se destaca pela facilidade de uso.

Usar o site é bem simples: basta criar uma conta com alguns dados pessoais – como nome e endereço residencial – e entrar em um grupo de amigo secreto desejado.

Após isso, a plataforma permite que os usuários criem listas de desejos, estipulem valores mínimos e máximos, definam local, data e hora da revelação e até mesmo a realização do sorteio com outros grupos de pessoas. Completo, né?

2. SorteioGo

Essa sugestão vai para quem não quer perder tempo com cadastros ou até mesmo entregar dados pessoais. O SorteioGo dispensa a criação de conta e exige apenas e-mail, quantidade de participantes e o nome de cada amigo secreto que vai ser sorteado.

Apresentando um menu simplificado, a plataforma não oferece opções que vão além do sorteio, cabendo ao organizador ou organizadora determinar os outros detalhes da confraternização, como data, local, hora e por aí vai.

SorteioGo

3. Sorteio Amigo Secreto

O Sorteio Amigo Secreto também exige a criação de uma conta com dados pessoais, sendo possível usar o perfil no Facebook para realizar o cadastro. Contando com interface enxuta, a plataforma permite que o sorteio seja criado com base no nome dos participantes e e-mail.

Um dos diferenciais da ferramenta de amigo oculto é poder inserir determinadas restrições na hora do sorteio. Por exemplo, dá para restringir casais e irmãos de se sortearem, entre outras possibilidades.

Sorteio Amigo Secreto

4. Gifwe

Oferecendo um dos menus mais modernos dessa lista, o Gifwe tem diferenciais bem úteis que vão de um chat interno com identidade oculta à inclusão de participantes “dependentes”, como crianças, idosos e pets.

Outra funcionalidade interessante do Gifwe é poder escolher entre o sorteio em duas opções diferentes. Há o automático, no qual o organizador pode postergar o preenchimento de dados do amigo oculto para depois do sorteio, e o manual, que exige todos os dados da confraternização para realização do processo.

Giftwe

5. Amigo Secreto 22

Tudo bem que estamos falando de sites para sortear amigo secreto, mas vamos abrir uma exceção para indicar alguns aplicativos, como o Amigo Secreto 22. Nele, os participantes do grupo não precisam ter o aplicativo instalado, podendo receber todas as informações necessárias via convite por e-mail.

Vale ressaltar que a versão gratuita do app conta com alguns anúncios na interface. Já na edição paga os benefícios vão desde a retirada de anúncios e edições de e-mails à exclusão de membros e envio de nomes sorteados por meio de WhatsApp, além de outros recursos.

Amigo Secreto 22/Reprodução

6. Papelzinho

Outro app para amigo secreto com um título bastante sugestivo é o Papelzinho, que prima pela simplicidade e só exige nome e e-mail dos participantes. Aqui também é permitida a criação de variados grupos dentro da ferramenta — tudo sob responsabilidade do organizador da cerimônia.

Após a realização do sorteio, cada membro recebe o nome do amigo secreto online diretamente na caixa de entrada do e-mail.

Fonte: Papelzinho/Reprodução

Papelzinho é mais um app que permite gerenciar um amigo secreto sem grandes complicações. (Fonte: Papelzinho/Reprodução)Fonte: Papelzinho/Reprodução

7. Amigo Secreto App

Essa é a opção indicada para donos e donas de iPhone, uma vez que o aplicativo é exclusivo da plataforma.

No Amigo Secreto App, assim como nas demais opções da lista, deve-se criar uma conta e fornecer dados do evento, como data, local e hora. Posteriormente, essas informações serão enviadas aos participantes do amigo oculto.

Pronto! Agora é só você escolher o app ou site que melhor atenda à sua necessidade, sortear a amiga ou amigo secreto online e correr atrás do presente. Lembrando que só não vale dar lembrancinha ruim e muito abaixo do valor estipulado, viu?