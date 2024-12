AO VIVO: Governo faz sorteio para selecionar ganhadores de quase 400 casas populares

Governo faz transmissão ao vivo do sorteiro para a seleção dos beneficiários das 383 navas casas populares que serão construídas no Loteamento Cidade do Povo, em Rio Branco.

A transmissão está sendo feita na página do Governo do Acre:

A construção das moradias vai oferecer acesso à população em situação de vulnerabilidade social, com rendimento familiar mensal de até três salários-mínimos, e que possuam cadastro no Sistema Habitacional (SisHab). O cadastro foi realizado anteriormente pelas famílias.

O investimento total é de R$ 48 milhões, em que 42 milhões são financiados pela Caixa Econômica e R$ 6 milhões de contrapartida do Estado, por meio do Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público – Pró Moradia.

“São mais 383 famílias que serão beneficiadas com uma moradia digna. É o resultado de todo um trabalho do governo do estado junto aos órgãos competentes em prol da nossa população acreana. Agora vamos dar continuidade a esse trabalho, cumprindo as demais etapas para garantir habitação de qualidade àqueles que mais precisam”, destacou o governador Gladson Cameli.

VEJA O MODELO DAS CASAS: